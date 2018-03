Manchester City prépare activement son recrutement pour la saison à venir. Et selon The Sun, le club entraîné par Pep Guardiola a notamment ciblé Isco. En mal de temps de jeu avec le Real Madrid, mais encore brillant avec la sélection espagnole face à l'Allemagne (1-1), le natif de Malaga, aurait, toujours selon le média britannique, d'ores et déjà donné son accord à Guardiola pour un transfert en fin de saison prochaine. City serait disposé à offrir 85 millions d'euros au Real Madrid.