Mercato Man Utd: Une recrue officialisée

Manchester United compte un nouveau gardien de but dans ses rangs. Comme attendu, les Red Devils enregistrent la signature de Lee Grant pour épauler David De Gea et Sergio Romero, et devenir ainsi, à 35 ans, le troisième portier de la formation dirigée par José Mourinho.

Le vétéran débarque en provenance directe de Stoke City, et s'offre ainsi une pige dans un grand club avant de raccrocher. "Aussi longtemps que je m'en souvienne, signer à Manchester United a toujours fait partie de mes rêves. C'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer et je suis ravi de faire partie d'un tel club historique", a déclaré le nouvel arrivant du côté d'Old Trafford.