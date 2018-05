Manchester United pourrait officialiser avant la fin de la semaine la signature du prometteur Diogo Dalot en provenance du FC Porto, selon Goal.com.

Le jeune et polyvalent défenseur portugais (19 ans), capable d’évoluer à droite comme à gauche, permettrait à José Mourinho de ménager plus régulièrement Antonio Valencia et Ashley Young, qui auront tous les deux bientôt 33 ans.

Un transfert qui devrait coûter 20 millions d’euros aux Red Devils.