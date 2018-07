Manchester United s'apprête à recruter un nouveau gardien de but, rapporte la presse britannique ce lundi. En effet, Lee Grant devrait renforcer prochainement l'effectif mis à la disposition de José Mourinho, pour devenir le troisième gardien de but dans la hiérarchie des Red Devils, derrière David De Gea et Sergio Romero.

L'arrivée du dernier rempart de Stoke City devrait donc permettre de laisser partir provisoirement Joel Perreira, en quête d'un prêt pour continuer à s'aguerrir.