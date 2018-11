Mercato Man Utd: Saha donne un conseil à Martial

Annoncé sur le départ durant tout l’été, Anthony Martial est finalement resté à Manchester United. Mais l’attaquant français, sous contrat jusqu’en 2019 (avec une année supplémentaire en option), pourrait à nouveau être tenté par un départ cet hiver ou en fin de saison. Ce qui ne serait pas forcément une bonne idée pour Louis Saha

Interrogé sur Sky Sports, l’ex-buteur tricolore des Red Devils estime que l’ancien Monégasque "devrait rester" à Old Trafford. "Si vous ne jouez pas bien, vous savez que le club va vous transférer et que les fans vont vous siffler. Mais ce n’est pas le cas pour Anthony. Il est apprécié par les supporters et, j’en suis sûr, par le manager (José Mourinho) également", a-t-il expliqué.