Mercato Man Utd: Mourinho garde un œil sur Pickford

Si Manchester United semble avoir levé l'option lui permettant de conserver David De Gea un an de plus, José Mourinho ne semble pas moins décidé à lui trouver un successeur. L'entraîneur portugais des Red Devils garderait ainsi un œil plus qu'attentif sur le cas Jordan Pickford.

Mis en lumière par ses performances en Coupe du monde avec l'Angleterre, l'actuel portier d'Everton intéresserait au plus au point le coach mancunien, selon l'Express. Mais pour le faire venir, United devra se plier aux exigences des Toffees qui ne comptent pas laisser partir leur gardien à moins de 67 millions d'euros, soit le double de ce qu'il avait coûté à l'achat. Pas sûr que les investisseurs de Manchester soient prêts à débourser autant.