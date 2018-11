Mercato Man Utd: Les 3 joueurs ciblés par Mourinho identifiés

Relégués à la 8e place de Premier League après douze matches, et à douze points du leader et rival, Manchester City, les Red Devils devraient se montrer actifs sur le front des transferts en janvier prochain. Et selon les informations du Daily Star, ce sont trois joueurs que José Mourinho espère pouvoir récupérer au cours du mercato hivernal.

Le manager de Manchester United aimerait pouvoir renforcer sa défense centrale avec les arrivées de Gary Cahill (Chelsea) et Diego Godin (Atlético de Madrid), ainsi que son entrejeu au travers de la signature espérée de Lorenzo Pellegrini (AS Rome).