Mercato Man Utd: Huit défenseurs centraux ciblés !

José Mourinho veut renforcer considérablement son équipe dans l'optique de l'exercice à venir, ce dans le but de pouvoir enfin rivaliser avec Manchester City dans la course au titre. Et le manager de Manchester United semble notamment décidé à recruter en défense centrale, un ou deux joueurs de calibre international. Or, selon les tabloïds britanniques, ce sont pas moins de huit profils qui sont ciblés.

Le candidat idéal aurait entre 23 et 29 ans, disposerait d'une belle expérience en Premier League, Liga, Serie A ou Bundesliga, serait doué pour la relance et très à l'aise dans le domaine aérien. Les noms de Raphaël Varane (Real Madrid), Jérôme Boateng (Bayern Munich), José Maria Gimenez (Atlético de Madrid), Alessio Romagnoli (AC Milan), Martin Skriniar (Inter Milan), Toby Alderweireld (Tottenham), Kalidou Koulibaly (Naples) et Caglar Soyuncu (Fribourg) feraient partie de la short-list du "Special One".