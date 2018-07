Bien décidé à frapper un grand coup lors de ce mercato estival, Manchester United semble notamment lorgner du côté du Bayern Munich.

On savait les Red Devils intéressés par Jérôme Boateng. A en croire The Independent, les Mancuniens auraient également des vues sur Thiago Alcantara et Robert Lewandowski.

Deux cibles néanmoins difficiles à atteindre, les dirigeants bavarois demandant pas moins de 60 millions d’euros pour l’international espagnol et refusant d’entendre parler du départ du second...