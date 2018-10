Mercato Man Utd: Deux défenseurs de Serie A courtisés

Manchester United est en souffrance depuis l'entame de l'exercice en cours, et José Mourinho apparaît toujours plus fragilisé en interne. Le technicien portugais aurait même une partie de son vestiaire à dos, mais son licenciement n'apparaît pas forcément à l'ordre du jour. Mieux, selon ESPN, le "Special One" se projetterait déjà sur le mercato hivernal avec sa direction.

L'ancien manager de Chelsea réclamerait deux défenseurs à ses dirigeants, Milan Skriniar, sous contrat avec l'Inter Milan, et Alessio Romagnoli, lié à l'AC Milan. Les deux hommes pourraient au total coûter près de 90 millions d'euros aux Red Devils.