Sous contrat jusqu’en 2019, avec une année supplémentaire en option, David De Gea n’a toujours pas prolongé du côté de Manchester United. Selon The Telegraph, le gardien de but espagnol se poserait des questions sur le niveau de l’équipe et les dirigeants mancuniens redouteraient qu’il ne rempile pas avant la fin de saison. Auquel cas, les Red Devils pourraient être contraints de le vendre lors du prochain mercato estival plutôt que de le laisser partir libre en 2020.