Mercato Man Utd: 90 M€ déjà dépensés ?

Incapable de se mêler véritablement à la course au titre cette saison en Premier League, Manchester United devrait se montrer agressif sur le front des transferts au cours de l'été. Et selon les informations du Sun, une recrue pourrait être d'ores et déjà actée en coulisse.

En effet, le très polyvalent Sergej Milinkovic-Savic, sous contrat avec la Lazio de Rome, aurait déjà un pied du côté d'Old Trafford, l'opération devant vraisemblablement rapporter quelque 90 millions d'euros aux Biancocelesti.