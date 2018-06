Mercato Man United: Bonucci dans le viseur

Manchester United cherche à renforcer son secteur défensif pour la saison prochaine.

Profitant de la situation compliquée dans laquelle se trouve l’AC Milan vis-à-vis de l’UEFA, Jose Mourinho souhaiterait s’attacher les services du défenseur central italien Leonardo Bonucci. Transféré de la Juventus l’été dernier, il est devenu le capitaine de l’équipe cette saison.

En plus de Manchester United, le Paris Saint-Germain et Manchester City surveilleraient de près le joueur de l’AC Milan. L'éventualité d'un départ de Bonucci pourrait prendre plus d’ampleur dans les prochaines semaines, si le club venait à être exclu de la Ligue Europa la saison prochaine.