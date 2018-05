Mercato Man City: Yaya Touré pourrait rester en Premier League...

Arrivé en fin de contrat avec Manchester City, Yaya Touré va relever un nouveau challenge. Mais le polyvalent milieu de terrain, qui était annoncé avec insistance au Celtic Glasgow ces derniers jours, pourrait bien rester en Premier League. En effet, West Ham United aurait pris, selon les informations de Sky Sports, une belle option dans la course à la signature de l'ancien Monégasque.

Et pour cause, le club londonien attend Manuel Pellegrini sur son banc de touche pour remplacer David Moyes, et le Chilien a déjà eu le vétéran ivoirien sous ses ordres chez les Citizens.