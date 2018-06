Mercato Lyon: La Roma sur Kenny Tete

La Roma continue son grand chambardement lors de ce mercato estival. Après l’arrivée de Justin Kluivert et les possibles départs d’Alisson et de Nainggolan, les Giallorossi souhaiteraient renforcer un peu plus leur effectif pour revenir dans la course au titre et concurrencer la Juventus.

Le poste d’arrière droit fait l’objet d'inquiétudes parmi les dirigeants de la Louve. Avec le départ imminent de Bruno Peres et le retour de blessure de Karsdorp, Di Francesco ne veut prendre aucun risque pour la saison à venir et a ciblé le latéral droit lyonnais Kenny Tete.

Arrivé à Lyon l’été dernier en provenance de l’Ajax, le Néerlandais était en concurrence avec Rafael, donné partant. Pas sûr que Jean-Michel Aulas accepte de se séparer de son jeune latéral en cas de départ de l'expérimenté Brésilien.