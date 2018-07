Mercato Losc: Un international turc débarque

Très actif sur ce mercato, le Losc vient d’enregistrer la signature de Zeki Celik, latéral droit de 21 ans, en provenance d’Istanbulspor (deuxième division turque). Formé à Bursaspor, le jeune défenseur sort d’une saison pleine qui l’a vu endosser sa première cape internationale, le 5 juin dernier contre la Russie, en match amical.

"Je suis très heureux d’avoir signé au Losc. C’est un club dont je rêvais pour la suite de ma carrière, dixit l’intéressé, relayé sur le site officiel des Dogues. Je suis vraiment satisfait à l’idée de jouer ici et très heureux pour l’avenir. J’ai pu découvrir le Domaine de Luchin. Ce sont de grandes et belles installations. On sent qu’un accent particulier est mis sur la formation et sur l’avenir des jeunes joueurs. Tout est réuni pour progresser ici."