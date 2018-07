Mercato Losc: Trois renforts attendus

Les dirigeants lillois n’ont pas chômé depuis le début du mercato. Alors que certains clubs de Ligue 1 sont encore dans l’attente de leur première recrue, à l’instar de Marseille ou de Lyon, le Losc a déjà enregistré pas moins de six recrues: Loïc Rémy, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Hakim Ouro-Sama, Mehmet Celik et Arton Zekaj.

Le club nordiste n’en a pas pour autant terminé avec son mercato et espère notamment attirer un défenseur central d’expérience. Le Losc serait ainsi en contacts avancés avec José Fonte, le champion d’Europe portugais. Ce qu’a confirmé Marc Ingla, le directeur général.

"On est dans l’optique d’avoir une colonne vertébrale expérimentée qui connaît la Ligue 1 ou avec de l’expérience internationale. Ça va encore bouger. Pour Fonte, c’est une opportunité qu’on envisage et un dossier sur lequel nous avons bien avancé", a-t-il expliqué en conférence de presse avant d’évoquer la suite du mercato: "Nous cherchons encore un défenseur central et un milieu de terrain. Un gardien de but ? Il y a quelques idées, mais on a une priorité et nous faisons étape par étape."