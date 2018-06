Mercato Losc: Le plan de Lopez

C’est officiel depuis mardi: le Losc évoluera bien en L1 la saison prochaine. Les Lillois, sauvés sportivement au prix d’une fin de saison haletante, ont obtenu le feu vert de la DNCG qui a validé le budget prévisionnel du club – non sans en encadrer la masse salariale. Aussi les Dogues n’auront-ils pas les coudées franches cet été.

Pour autant, Gérard Lopez, le propriétaire, entend bien être actif sur le marché des transferts, comme il l’a révélé ce mercredi soir sur les ondes de RMC. "On a une idée assez claire de ce que l’on veut faire. Il y a entre quatre et cinq joueurs qui vont partir. On aura par exemple le retour de prêt de Xeka, et il faut voir comment on peut ajuster tout cela. On avait travaillé dès cet hiver sur des ajustements, mais qu’on n’avait pas pu réaliser."

Et de poursuivre: "L’idée, c’est de faire venir un cadre par ligne dans cette équipe, c’est une priorité. C’est quelque chose que Bielsa n’avait pas voulu à l’époque. Au total, on sera donc je pense à sept ou huit arrivées." L’intéressé espérant par ailleurs garder Christophe Galtier sur le banc. Une entrevue est programmée entre les deux hommes en début de semaine prochaine.