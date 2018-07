Mercato LOSC: Eder rejoint le Lokomotiv Moscou

Absent de la liste des 23 de Fernando Santos pour la Coupe du monde, le héros de l’Euro 2016, Eder, va définitivement quitter le LOSC.

Prêté la saison dernière au Lokomotiv Moscou, l’attaquant portugais avait été (encore une fois) décisif dans les derniers instants de la rencontre face au Zénith Saint-Petersbourg en inscrivant le but du titre.

Le Lokomotiv Moscou, qui jouera la prochaine Ligue des champions, a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée définitive d’Eder au club. L’attaquant quitte donc les Dogues sans laisser une trace impérissable (44 matches, 12 buts).

