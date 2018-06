Mercato Liverpool: Un nouveau gardien dans le viseur

Alors que Loris Karius s'est troué deux fois lors de la dernière finale de C1 et que Simon Mignolet n'a jamais totalement convaincu à Liverpool, les Reds s'activeraient pour recruter un nouveau gardien cet été. Et d'après le Sun, le club des bords de la Mersey serait sur le point de formuler une offre au club de Burnley pour recruter le grand espoir Nick Pope, international anglais présent au Mondial et qui s'est révélé lors de la dernière saison de Premier League. D'après quotidien britannique, Liverpool va proposer quelques 17 millions d'euros aux Clarets pour le joueur de 26 ans.