Mercato Liverpool: Un accord avec l'OL pour Fekir ?

Nabil Fekir pourrait quitter Lyon pour Liverpool durant le mercato estival. Ce dimanche lors de la victoire de l'OL devant Troyes au Groupama Stadium, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1 (3-0), Canal+ a révélé l'information. La chaîne cryptée croit savoir que les deux clubs seraient tombés d'accord pour un transfert du capitaine lyonnais avoisinant les 60 millions d'euros.

Une information confirmée dans la soirée par RMC mais démentie par les Gones et leur président. "Nous n'avons aucun contact avec Liverpool aujourd'hui, a assuré Jean-Michel Aulas en zone mixte. Nabil Fekir est ici. On espère le garder l'année prochaine pour jouer la Ligue des champions." Cette transaction dépendrait alors de la présence, ou non, de Lyon sur le podium du championnat ?

"Ici je suis bien, s'est contenté de répondre le principal intéressé, toujours en zone mixte. C'est mon club de coeur."