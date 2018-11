Mercato Liverpool: Mignolet veut partir, mais...

A 30 ans, Simon Mignolet a débuté sa sixième saison sur les bords de la Mersey. Le gardien de but espère de son côté que ce sera la dernière, et aimerait même pouvoir plier bagage pendant le mercato hivernal à venir, lui qui est devenu la doublure du Brésilien Alisson Becker au Liverpool FC. Toutefois, un départ en janvier semble difficile à envisager...

"Il faut être réaliste. En janvier, il n'y a pas beaucoup de transferts intéressants qui sont possibles, encore moins pour les gardiens de but, explique sur ESPN Nico Vaesen, représentant du joueur, au sujet du Belge. Il faut aussi que les conditions du départ conviennent à tout le monde. Si ça bougeait en janvier, Liverpool aura besoin de lui trouver un remplaçant. Je peux comprendre la posture du club à ce sujet, car ce ne serait pas facile. On connait les problèmes des uns et des autres, on les respecte, et nous verrons comment et quand nous parviendrons à les résoudre".