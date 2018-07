Mercato Liverpool: Les 7 indésirables de Klopp

Fabinho, Naby Keïta, Xherdan Shaqiri et Alisson Becker ont déjà rejoint les rangs du Liverpool FC cet été, et en retour, seul Danny Ward est parti, transféré à Leicester City. Les Reds veulent désormais vendre, et selon les informations du Liverpool Echo, sept joueurs ont été informés par Jürgen Klopp qu'ils devaient se trouver une nouvelle terre d'accueil.

Le technicien allemand aimerait donc voir partir: Divock Origi, Danny Ings, Marko Grujic, Sheyi Ojo, Lazar Markovic, Simon Mignolet et Pedro Chirivella.