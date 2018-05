Mercato Liverpool: Le prix de Naby Keita est connu

Alors que le transfert est bouclé depuis plusieurs mois, le montant de la transaction de Naby Keita vers Liverpool devait être indexé en fonction du classement final de Leipzig en Bundesliga.

Avant la 34e et dernière journée du championnat allemand, tout restait possible, puisque le RBL pouvait terminer 4e, et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, comme 7e, sans billet européen.

Vainqueur 6-2 sur la pelouse du Hertha Berlin, Leipzig se classe finalement 6e, et disputera la Ligue Europa en 2018-2019. Liverpool paiera ainsi 60 millions d'euros pour le milieu de terrain guinéen. Si son club avait décroché sa place en C1, Keita aurait coûté environ 67 millions d'euros aux Reds. En cas de non-qualification européenne, le montant du transfert aurait été fixé à 54,5 millions d'euros.