Mercato Liverpool: Klopp assure que Salah va rester

La première saison de Mohamed Salah à Liverpool est suffisamment exceptionnelle pour que tout le monde se demande si l'une des plus grosses écuries de la planète, au hasard le Real Madrid, ne serait pas prête à battre le record du montant du transfert le plus élevé de l'histoire. De son côté, Jürgen Klopp ne veut absolument pas entendre parler d'un départ de l'Egyptien. L'entraîneur allemand des Reds a martelé son intention de résister à toute approche durant l'été et laisse entendre qu'il en va de même pour ses dirigeants.

"Je n'y pense même pas. Il est venu ici pour passer un cap et il l'a fait. Après seulement un an, je ne vois pas pourquoi il partirait. Je suis confiant. Je pense qu'il va rester. Non, en fait, je sais qu'il va rester. On a l'opportunité de créer quelque chose d'énorme pour le futur ici", a expliqué Klopp samedi au sortir d'une victoire (3-0) contre Bournemouth au cours de laquelle Mohamed Salah a signé son 39e but cette saison.