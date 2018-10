Mercato Liverpool: Karius échangé avec... Origi ?

Loris Karius, raillé et moqué suite à la dernière finale de Ligue des champions entre le Liverpool FC et le Real Madrid, ne parvient à prouver qu'il est véritablement un gardien de but de très haut niveau. Pour preuve, selon le Daily Mirror, le Besiktas Istanbul, où le portier allemand est prêté, souhaiterait mettre fin à l'expérience, qui devait initialement durer jusqu'en juin 2020.

La formation turque aimerait en retour profiter d'un nouveau joueur des Reds en prêt, l'attaquant international belge Divock Origi, révélé sous les couleurs du Losc.