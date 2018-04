Mercato Liverpool: Chiesa comme cible principale ?

Si Liverpool peut s'appuyer sur un trio d'attaque (Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané) à l'efficacité exceptionnelle, les Reds s'estiment un peu justes en alternatives. Selon le Corriere delle Sport, le club anglais aurait dans l'idée de faire de Federico Chiesa, l'attaquant de la Fiorentina, une doublure sur le front de l'attaque. Le jeune Italien de 20 ans peut évoluer dans l'axe comme sur un côté, à l'image de son père Enrico, et a inscrit 6 buts en Serie A cette saison. Il a également été sélectionné à cinq reprises avec la Squadra Azzurra et son hypothétique transfert est estimé à 57 millions d'euros par le quotidien transalpin.