Mercato Liverpool: Can s'en va libre

C'est désormais officiel, Emre Can n'est plus un joueur de Liverpool.

Après quatre saisons sous le maillot des Reds, le milieu international allemand de 24 ans, qui va manquer la Coupe du monde pour une blessure au dos, devrait s'engager dans les prochains jours avec la Juve.

Le club de la Mersey n'a également pas retenu le défenseur Jon Flanagan, prêté cette saison à Bolton.

Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x



Everybody at #LFC thanks all departing players for their contributions and wishes them the best of luck for the future. pic.twitter.com/5JakqLejT4