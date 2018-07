Mercato Lens: Douchez nouveau gardien du Red Star

Il va connaître un nouveau club parisien dans sa carrière. Après avoir été doublure entre 2011 et 2016 au Paris-SG, Nicolas Douchez rejoint officiellement le Red Star, comme pressenti. Il sera le gardien numéro 1 du club promu en Ligue 2. Douchez compte plus de 200 matches en Ligue 1 à son actif avec Le Havre, Toulouse, Rennes et le PSG, et devrait apporter toute son expérience au Red Star, qui démarrera la saison vendredi prochain contre Niort, à Beauvais.

Gardien du RC Lens (L2) depuis deux ans, le natif d’Aulnay-sous-Bois a réussi à se libérer de sa dernière année de contrat dans le Nord, et espère rebondir, à 38 ans, après ses ennuis avec la justice connus la saison passée.

Il n’a plus joué depuis octobre dernier et sa garde à vue dans le cadre d’une affaire de violences en état d’ivresse sur une femme. En février, Douchez avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à payer une amende de 10 000 €.