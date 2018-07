Mercato Leicester City: Pas d'offre pour Schmeichel ?

Depuis de longues semaines, Kasper Schmeichel est annoncé sur le départ de Leicester City. Le gardien de but de 31 ans a notamment été annoncé par les tabloïds britanniques à Arsenal, au Liverpool FC, à Everton ou à Chelsea. Mais l'international danois n'a pas encore quitté les Foxes, loin de là...

Pour preuve, Claude Puel apparaît bel et bien déterminé à conserver celui qui a su se montrer à son avantage en sélection nationale durant le dernier Mondial. "Kasper est un joueur très important pour nous. Il a réussi une belle Coupe du monde, a expliqué le technicien français face à la presse. On a besoin de Kasper, de sa personnalité, de ses performances et de sa régularité. Et il n'y a aucun problème avec toutes ces rumeurs le concernant, c'est la période qui veut ça, tout est normal".