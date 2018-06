Mercato Leeds: Une première recrue pour Bielsa

Arrivé sur le banc de Leeds ces derniers jours, Marcelo Bielsa tient sa première recrue. L'ancien entraîneur de l'OM et du Losc vient d'accueillir le milieu de terrain anglais Lewis Baker en prêt. Déjà prêté par Chelsea en Championship la saison, du côté de Middlesbrough, le joueur de 23 ans rejoint une nouvelle équipe de deuxième division anglaise pour un an. En 2017-2018, Lewis Baker avait participé à 12 matches de Championship, pour un but.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the season-long loan signing of @lew_baker from Premier League side Chelsea — Leeds United (@LUFC) 30 juin 2018