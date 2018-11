Mercato : Le Real Madrid vise Eriksen et Rashford !

A l’attaque ! Après un début de saison pour le moins malheureux, le Real Madrid a fini par agir en remplaçant Julen Lopetegui par Santiago Solari. Ce n’est qu’un premier pas vers le nouveau Real toujours orphelin du départ de Cristiano Ronaldo. Et ce n’est évidemment pas le début de saison de Gareth Bale qui va convaincre que le Gallois est bien l’homme de la situation pour assurer la succession du Portugais.

Toujours est-il que le club madrilène aurait craqué pour Christian Eriksen et Marcus Rashford, annonce The Sun. Le Danois de Tottenham est un milieu de terrain de tout premier ordre qui a longtemps été sur les tablettes du Barça. Il lui reste 18 mois de contrat et les Madrilènes voient une opportunité s’ouvrir pour l’été prochain avec la perspective qu’il assure, à terme, la relève d’un Luka Modric qui commence sérieusement à montrer ses envies d’ailleurs.

Pas gagné à ce tarif...

Pour ce qui est de Marcus Rashford ce serait véritablement le joueur capable de faire du Cristiano Ronaldo à leurs yeux. A 21 ans, l’attaquant mancunien a été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires du Real et sa vitesse autant que son talent auraient convaincu.

Selon The Sun, le Real aurait préparé une enveloppe de 100 millions d’euros pour les deux éléments. 56 millions pour Rashford et 45 millions pour Eriksen. Mais à ce tarif, et vu les prix du marché, les négociations s’annoncent compliquées.