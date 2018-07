Mercato: Le Real Madrid salue "un exemple de transmission et de travail"

Le Real Madrid, en annonçant mardi le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, a également glissé quelques mots doux en direction de sa légende, sur son site: "Le club veut exprimer ses remerciements à un joueur qui a démontré qu'il était le meilleur du monde, qui a marqué une des époques les plus brillantes de l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Au-delà des titres, des trophées et des triomphes sur les terrains durant ces neuf ans, Cristiano Ronaldo a été un exemple de transmission, de travail, de responsabilité, de talent et de victoire."