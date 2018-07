Le Real Madrid avance étape par étape... L'entraîneur Zinédine Zidane, premier de cordée à prendre la tangente, a rapidement été remplacé. C'est Julen Lopetegui, ancien sélectionneur de la Furia Roja, qui a été désigné et doit désormais tout mettre en oeuvre pour aider l'équipe à retrouver les sommets nationaux, mais aussi à rester autant que possible parmi les toutes meilleures formations d'Europe. C'est inscrit dans l'ADN du club, et il ne peut pas en être autrement. Achraf Hakimi a été prêté deux saisons au Borussia Dortmund, et c'est le prometteur Alvaro Odriozola qui a été signé pour concurrencer Daniel Carvajal dans le couloir droit de la défense.

Le transfuge de la Real Sociedad faisait d'ailleurs partie des 23 initialement convoqués par Lopetegui pour la Coupe du monde. Les jeunes talents Andriy Lunin et Vinicus Junior sont arrivés, mais Cristiano Ronaldo n'a lui pas été remplacé. Il apparaît par ailleurs presque impossible de faire oublier le quintuple Ballon d'Or. Alors comment Florentino Pérez va-t-il mener sa barque sur le front du Mercato ?

Pour l'heure, les rumeurs les plus insistantes envoient Thibaut Courtois et Eden Hazard chez les Merengue. Les deux joueurs de Chelsea semblent se rapprocher inexorablement de Santiago-Bernabéu. Cela suffira-t-il à satisfaire des socios toujours plus exigeants et désireux de voir les meilleurs joueurs de planète porter la tunique immaculée ? Tout dépend aussi d'éventuels départs à venir, puisque Robert Lewandowski pourrait aussi succéder à Karim Benzema. Mais en l'état, ce ne sont que des bruits de couloir, courants à cette période, surtout autour d'un club aussi prestigieux que le Real. "C'est une super équipe qui va être renforcée avec des joueurs fantastiques", a certifié Florentino Pérez ce mercredi face à la presse, en marge de la présentation d'Alvaro Odriozola. Le président madrilène avance-t-il masqué sur certains dossiers ?