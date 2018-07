Maintes fois évoqué depuis des années, le transfert de Cristiano Ronaldo prend forme. Et contrairement aux rumeurs qui l’envoyaient préférentiellement au PSG ou à Manchester United, c’est finalement à la Juventus Turin que le Portugais devrait écrire la suite de sa carrière. A en croire les informations de La Sexta, son transfert à la Vieille Dame, envisagé depuis ce week-end, ne ferait plus aucun doute.



Tous les feux seraient en effet au vert. En premier lieu parce que les dirigeants du Real auraient accepté l’offre formulée par les champions d’Italie. Une offre en deçà du montant de sa clause libératoire, pourtant récemment revue à la baisse pour faciliter son départ. Mais alors qu’ils espéraient percevoir 120 millions d’euros grâce au transfert du quintuple Ballon d’Or, ils sauraient finalement se contenter de 100 millions d’euros. Soit à peine plus que le montant dépensé il y a neuf ans pour l’arracher à Manchester United.

Ces 100 millions n’en restent pas moins une belle opération pour un joueur de 33 ans, forcément plus près de la fin que du début, tout Ronaldo qu’il est. Mais la Juve verrait loin pour le Portugais. La Vieille Dame aurait ainsi non seulement accepté de lui offrir les 30 millions d’euros de salaire que le Real lui refusait mais également de lui proposer un bail de quatre ans, signe de la confiance placée en lui.



Le coup franc sublime de Ronaldo face à l'Espagne :