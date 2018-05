A nouveau en quête du "grand attaquant" déjà recherché avec force l’été dernier, l’Olympique de Marseille, un an après avoir dû se contenter de Kostas Mitroglou, a fait de Mario Balotelli sa cible prioritaire. Non seulement parce que l’attaquant italien s’est magnifiquement relancé à l’OGC Nice, affichant ainsi 33 buts en 51 matches de Ligue 1 en deux saisons, mais également parce que le Gym s’est engagé auprès de l’ancien Milanais à le laisser partir pour une dizaine de millions d’euros. Une aubaine que l’OM n’entend pas laisser passer.

"Petit sal…, viens avec nous ! Nous allons gagner et vaincre ensemble" Adil Rami

De quoi sans doute expliquer que Rudi Garcia s’est récemment fendu d’un coup de fil à l’international transalpin pour le convaincre d’opter pour l’OM malgré les avances de l’AS Rome ou du Borussia Dortmund. Et à la veille d’affronter Mario Balotelli et l’Italie à Nice, pour le second match de préparation à la Coupe du monde en Russie, Adil Rami avait également un message pour le joueur de la Squadra Azzurra, buteur lundi face à l’Arabie Saoudite. "Petit sal…, viens avec nous ! Nous allons gagner et vaincre ensemble" a ainsi lancé le défenseur tricolore en italien à l’endroit de "Super Mario", qu'il a côtoyé pendant quelques mois au Milan AC.

Et ce avant de dire tout le bien qu’il pensait de l’attaquant azuréen. "C’est un joueur bourré de talent, athlétiquement et techniquement, a ainsi expliqué l’ancien Lillois. Il a une très grosse frappe de balle et il est en confiance, on l’a vu cette saison à Nice et on l’a vu là avec la sélection. Je n’ai joué qu’une fois contre lui cette saison, lors du match retour de L1, et ça s’est plutôt bien passé pour moi, mais ça reste un joueur sur lequel il faut être attentif. Il donne parfois l’impression de ne pas avoir envie, mais les qualités, il les a pendant 90 minutes et à tout moment il peut faire la différence."

Adil Rami assure le show en conférence de presse :