Mercato Lazio: Le prix de Milinkovic-Savic est fixé

Sergej Milinkovic-Savic fera sans doute partie des joueurs les plus courtisés sur le marché européen au cours de l'intersaison. Le milieu de terrain de la Lazio de Rome dispose de qualités qui plairaient beaucoup au Real Madrid, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain, à Manchester United ou au Liverpool FC.

A priori, les Biancocelesti ne sont pas vendeurs, mais le directeur sportif a malgré tout accepté d'évoquer l'éventualité d'un départ. "Je ne sais pas combien il pourrait être vendu et je n'ai pas trop envie d'y penser. Mais ce sera certainement pour un prix compris entre 80 et 90 millions d'euros, estime Igli Tare pour Sky Sports. C'est un joueur important pour nous, et il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Je veux d'ailleurs être clair à ce sujet: la Lazio n'a jamais fixé un prix pour Milinkovic-Savic. Nous avons déjà reçu des offres l'été dernier, mais elles n'ont pas été prises en considération".