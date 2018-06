Mercato: La clause de Rémy payée par le Losc? 

Loïc Rémy serait bien parti pour rentrer en France, plus de six ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille. Et c’est Lille qui devrait s’attacher les services du joueur, propriété de Las Palmas depuis l’été dernier. Le président du club canarien l’a expliqué lui-même lors de la présentation annuelle des maillots :"On nous a contacté pour Rémy. Sa clause de 1,4M€ est valable jusqu’au 15 juillet. Une équipe est disposée à la payer. Je crois que c’est Lille."

Auteur de 8 buts en 23 matches de Liga cette saison, Loïc Rémy avait été prêté au mois de janvier à Getafe. S’il part à Lille, il connaîtrait ainsi la 11e équipe de sa carrière, la 5e française, après Lyon, Lens, Nice et Marseille.