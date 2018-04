Franck Ribéry maintient une forme étonnante au Bayern. Ce week-end, il a encore été époustouflant face à Dortmund, dévalant son côté gauche comme à ses plus belles heures. On passera le débat de son absence en équipe de France, mais pas celui des hésitations du club bavarois à son égard… Devenu une légende à Munich, où il dispute sa 11e saison de suite – une rareté à ce niveau – le Français, en fin de contrat cet été, commence à s’agacer du peu d’empressement de ses dirigeants à le prolonger. Et la Chine le suit de près !

C’est ce que dévoile mardi Abendzeitung, le média munichois. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille aurait justement profité de son excellent match contre Dortmund (avec un but à la clé, notamment) pour, dans l’euphorie, demander une nouvelle prolongation. La situation devrait se décanter au mois d’avril, quelle qu’en soit l’issue. Il est probable que Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness attendent de voir si Franck Ribéry sera capable des mêmes fulgurances en Ligue des champions.

Après Tevez ou Drogba...



Après Carlos Tevez, Didier Drogba, Robinho, Javier Mascherano, Nicolas Anelka, Hulk, Oscar ou Alexandre Pato, entre autres, le milieu offensif serait une des plus grandes stars ayant jamais évolué dans le championnat chinois... Ce n’est évidemment pas fait, mais les efforts de plus en plus importants de la Super League rendent ce genre de mouvements tout à fait crédibles, pour des grands joueurs à la recherche d’un ultime challenge alléchant sur le plan financier (et pour l’expérience, aussi).

Mais Franck Ribéry, qui fêtera ses 35 ans ce week-end (samedi), pourrait donc tout aussi bien rendre encore d’énormes services à de nombreux clubs européens, et non des moindres. Récemment, Diego Maradona ne comprenait même pas pourquoi Didier Deschamps se privait de lui en sélection. Et le coach des Bleus avait répondu en conférence de presse, il y a 10 jours: "Il n’est plus là depuis quatre ans, même s’il continue à être performant en club. C’est toujours un joueur de haut niveau." Au Bayern de se décider. Au moins pour un an de plus, peut-être.