Mercato: Kaka n'ira pas à Monza

Suite à l'annonce du rachat du club de Monza par Silvio Berlusconi, avec le concours de son ancien administrateur-délégué à l'AC Milan, Adriano Galliani, des rumeurs envoyant Ricardo Kaka dans la plaine du Pô étaient nées de l'autre côté des Alpes. L'attaquant brésilien est pourtant retraité des terrains depuis bientôt un an...

Mais la formation de Serie C a démenti cette possibilité via ESPN. "Nous venons juste de changer d'actionnaire avec Berlusconi et Galliani, et Kaka était bien sûr l'un des piliers de leur Milan, mais il n'y a rien de vrai concernant ces rumeurs", explique un porte-parole de Monza.