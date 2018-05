Mercato Juventus: Visite médicale pour Can

Massimiliano Allegri semble d'ores et déjà tenir le successeur désigné de Sami Khedira dans l'entrejeu de la Juventus Turin à l'horizon 2018-2019. Puisque l'international allemand n'a pas caché ses envies d'ailleurs à un an du terme de son contrat, c'est son compatriote Emre Can qui devrait débarquer en retour.

Annoncé depuis de longs mois dans le Piémont, celui qui sera libre au 1er juillet et ne souhaitait pas rempiler avec le Liverpool FC, aurait selon Tuttosport déjà passé sa visite médicale. L'intéressé doit encore se soumettre à quelques examens de vérification avant de parapher un contrat qui devrait lui permettre de toucher quelque 7 millions d'euros par an. Rien ne devrait toutefois être officialisé avant la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et les Reds, programmée samedi soir à Kiev.