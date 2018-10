Mercato Juventus: Un nouveau gros coup en vue ?

Impressionnante depuis le début de la saison, avec neuf victoires en autant de matches, la Juventus n’en pense pas moins à se renforcer lors du prochain mercato estival. Et un an après avoir réussi le gros coup de l’été en attirant Cristiano Ronaldo, l’accent devrait cette fois être mis sur la défense.

A en croire Bild, la Vieille Dame songerait ainsi à recruter Mats Hummels et ce afin d’anticiper le déclin d’Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini, respectivement 37 et 34 ans. Au Bayern depuis deux ans, l’international allemand pourrait ne pas être insensible à cet intérêt, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’étant pas convaincu par les méthodes de Niko Kovac, le nouvel entraîneur bavarois.