Mercato Juventus: Un attaquant du Borussia observé ?

La Juventus Turin, comme tous les autres clubs européens les plus ambitieux, est toujours à l'affût de joueurs qui pourraient permettre, à terme, de renouveler durablement son effectif. Ainsi, selon Tuttosport, les Bianconeri auraient ciblé Christian Pulisic, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2020.

L'attaquant international américain figure parmi les jeunes talents les plus prometteurs de la planète, et est régulièrement annoncé sur les tablettes des plus grands, comme Chelsea,le FC Barcelone ou le Real Madrid. Mais la Vieille pourrait elle passer à l'action dès l'été prochain, ce alors que les Borussen réclameraient pas moins de 80 millions pour laisser partir leur prodige.