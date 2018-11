Mercato Juventus: Un ancien de la maison rappelé ?

La Juventus Turin semble bel et bien prospecter pour trouver un nouveau milieu de terrain au profil polyvalent, ce dans le but de concurrencer Emre Can. Et d'après le Corriere dello Sport, si Paul Pogba (Manchester United) reste la priorité des dirigeants piémontais, le nom d'Arturo Vidal est également évoqué en interne.

En juillet 2015, le Chilien avait quitté la Vieille Dame pour le Bayern Munich contre près de 38 M€, et a atterri au FC Barcelone l'été dernier contre 18 M€. La cote de l'intéressé, désormais âgé de 31 ans, a beaucoup baissé au cours des derniers mois, et au Barça, où il n'est qu'un joueur d'appoint, on ne retiendrait pas forcément Vidal, sous contrat jusqu'en juin 2021.