Mercato Juventus: Ronaldo voudrait faire venir un autre Merengue...

Cristiano Ronaldo s'est rapidement adapté à la Juventus Turin, et aurait déjà dans l'idée de faire venir dans le Piémont des joueurs qu'il apprécie particulièrement. Ces dernières semaines, le nom du Brésilien Marcelo est régulièrement revenu dans les médias espagnols ou transalpins, et selon Don Ballon l'attaquant international portugais voudrait désormais faire venir un gardien du but du Real Madrid.

En effet, le quintuple Ballon d'or militerait pour que les Bianconeri enrôlent Keylor Navas, arrivé à la Maison blanche en 2014 et désormais confronté à la rude concurrence du Belge Thibaut Courtois. Néanmoins, la Vieille Dame s'appuie elle déjà sur deux portiers de qualité, Wojciech Szczesny et Mattia Perin.