Mercato Juventus: Ronaldo ? ''Ce serait génial'' pour Matuidi

En conférence de presse ce mercredi à deux jours de France-Uruguay (quarts de finale de la Coupe du monde), Blaise Matuidi a été interrogé sur la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à la Juventus.

"J'ai pu en entendre parler. Pour l'instant, ce sont des rumeurs, vous en savez plus (rires) ? Je ne vais pas mentir, ce serait beau d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde dans mon club, ce serait génial", a lancé le milieu gaucher des Bleus et des Bianconeri. "On est avec l'équipe de France et on a d’autres chats à fouetter", a-t-il conclu.

Marca et Tuttosport seraient notamment convaincus d’un possible transfert de "CR7" à Turin contre 100 millions d’euros.