Mercato Juventus: Rencontre avec l'agent d'un joueur de Man Utd...

Annoncé sur le départ de Manchester United depuis plusieurs mois, Matteo Darmian devrait bel et bien plier bagage durant l'intersaison 2018. Le polyvalent défenseur des Red Devils, régulièrement cité du côté de la Juventus Turin, semble avoir effectué un pas supplémentaire vers le Piémont. Et pour cause, selon les informations de la Sky, l'agent de l'international transalpin a rencontré il y a peu Fabio Paratici, le directeur sportif de la Veille Dame.

Les négociations continuent entre les parties concernées, mais le joueur de 28 ans, formé à l'AC Milan et révélé au Torino, aurait d'ores et déjà donné son feu vert pour rentrer au pays défendre les couleurs du septuple champion en titre.