Mercato Juventus: Man Utd doublé pour un ancien de l'OM ?

Manchester United aurait dans l'idée de recruter trois éléments au cours du mercato hivernal à venir, et notamment deux défenseurs centraux à en croire les tabloïds britanniques. Mais parmi les cibles annoncées, l'une d'elles pourrait bien échapper à José Mourinho et aux Red Devils.

En effet, Mehdi Benatia, formé à l'Olympique de Marseille et sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'au 30 juin 2020, pourrait s'engager avec l'AC Milan en janvier, rapporte Tuttosport. L'international marocain de 31 ans envisage de plier bagage pour gagner en temps de jeu sous d'autres couleurs, et serait tout disposé à rester en Serie A, où il a déjà officié du côté de l'Udinese et de l'AS Rome.