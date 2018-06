Mercato Juventus: Le successeur de Lichtsteiner arrive

Libre au 1er juillet prochain, Stephan Lichtsteiner s'est d'ores et déjà engagé en faveur d'Arsenal, ne laissant plus que le seul Benedikt Höwedes comme latéral droit au sein de la rotation de Massimiliano Allegri. La Juventus Turin est donc dans l'obligation d'enrôler un nouveau spécialiste du poste, et devrait rapidement annoncer l'arrivée d'un international portugais.

Car selon Superdeporte, un accord a été trouvé avec le FC Valence pour le transfert de Joao Cancelo contre un peu moins de 40 millions d'euros. L'intéressé connaît bien la Serie A pour avoir défendu les couleurs de l'Inter Milan au cours de la saison écoulée.