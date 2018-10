Mercato Juventus: Le retour de Pogba pas d’actualité

Si on le dit malheureux à Manchester United, où ses relations avec José Mourinho se sont considérablement dégradées ces dernières semaines, et désireux de retourner à la Juventus, Paul Pogba ne devrait pas rejoindre le club turinois, où il a évolué de 2012 à 2016, selon son directeur sportif.

"On l’aime beaucoup. On ne lui veut que du bien parce qu’on est proches de lui, mais ce n’est plus un joueur de la Juve. On est liés, mais on n’y a jamais pensé et on ne va pas y penser", a déclaré Fabio Paratici, rapporte Sky Sports.